Мадрид обратился к Европе на фоне миграционного кризиса

Мадрид обратился к европейским партнерам с просьбой воздержаться от публичных заявлений в адрес Марокко в связи с миграционным кризисом в Сеуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

Как уточняет издание, соответствующая просьба прозвучала во время онлайн-встречи глав МВД стран Евросоюза. Такая позиция Испании, по мнению источников, отражает стремление не обострять отношения с Рабатом, который остается ключевым партнером в регулировании миграционных потоков в Европу.

В конце июля испанский анклав Сеута в Северной Африке столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что границу пересекли около 72 тыс. человек, примерно 70 тыс. из них уже вернулись. Для сравнения: население самой Сеуты составляет около 85 тыс. жителей.

Ранее организация «Чистые руки» (Manos Limpias) обратилась в Верховный суд Испании с жалобой на премьер-министра Педро Санчеса, главу МВД Фернандо Гранде-Марласку и министра обороны Маргариту Роблес.

Заявители обвиняют чиновников в грубой неосторожности, которая привела к массовому проникновению мигрантов в Сеуту, что, по их мнению, является преступлением против независимости и суверенитета государства.