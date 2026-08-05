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Экс-военный ВСУ Липко: большинство одесситов настроены пророссийски

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Большинство жителей Одессы настроены пророссийски, но скрывают это. Об этом РИА Новости сказал уроженец города, бывший военный украинской армии Владимир Липко.

Экс-военный ВСУ Липко: большинство одесситов настроены пророссийски
© РИА Новости

Он отметил, что многие одесситы «живут как подпольщики».

«Зачастую лично я замечаю таких людей, которые такого же мнения, как и я, — такие люди просто молчат», — подчеркнул Липко.

Молчание это вызвано страхом перед провокаторами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Одесса и Николаев в случае проведения там референдума о воссоединении с Россией приняли бы решение войти в её состав.