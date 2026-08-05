Большинство жителей Одессы настроены пророссийски, но скрывают это. Об этом РИА Новости сказал уроженец города, бывший военный украинской армии Владимир Липко.

Он отметил, что многие одесситы «живут как подпольщики».

«Зачастую лично я замечаю таких людей, которые такого же мнения, как и я, — такие люди просто молчат», — подчеркнул Липко.

Молчание это вызвано страхом перед провокаторами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Одесса и Николаев в случае проведения там референдума о воссоединении с Россией приняли бы решение войти в её состав.