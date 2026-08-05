Итальянские партии поругались из-за Украины

Вопрос военной поддержки Украины разделяет ряды итальянских левых и правых в преддверии парламентских выборов в 2027 году. Об этом пишет издание Politico.

Издание пишет, что бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий левоцентристское движение «Пять звезд», выразил сомнение в целесообразности дальнейшей военной помощи Украине в случае победы левоцентристской партии на следующих выборах.

Опрос Politico показал, что «Пять звезд» и левоцентристская «Демократическая партия» идут ноздря в ноздрю с правоцентристским блоком во главе с нынешним премьер-министром Джорджией Мелони, а общественное мнение в Италии показывает низкую поддержку помощи Украине.

В интервью итальянской газете La Stampa Конте сказал, что его партия сначала поддерживала помощь Киеву, потому что существовал «явный военный дисбаланс по сравнению с Россией», однако теперь она планирует воздержаться от голосования за дальнейшие поставки и будет добиваться перехода к переговорам. При этом слова Конте вызвали раскол в «Демократической партии», которая является крупнейшей левоцентристской группировкой.

Кроме того, вопрос Украины разделяет и правых в стране. Так, партнеры Мелони по коалиции из правой партии «Лига» с опаской относятся к поддержке Украины и не желают увеличивать оборонный бюджет. А группа бывшего генерала Роберто Ванначчи также выступает против военной помощи Украине.

В материале говорится, что среди крупных западноевропейских стран итальянцы меньше всего склонны поддерживать Украину. Так, согласно опросу YouGov, только 32% итальянцев волнует успех Украины в конфликте с Россией.

В июле Конте заявил, что ЕС необходимо отказаться от антироссийской истерии и вести переговоры с Россией вместо милитаризации. В том же месяце стало известно, что Италия не примет участия в учениях «коалиции желающих» по Украине.

В конце июля министр обороны Италии Гуидо Крозетто подчеркнул, что без Украина исчезнет без военной поддержки стран Запада. 29 июля стало известно, что депутаты партии «Национальное будущее» (Futuro Nazionale) внесли в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине.