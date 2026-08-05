Пока вы спали: эскалация со стороны Киева и реакция Таиланда на убийство россиян

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Патрушев и Лула да Силва провели переговоры по международной безопасности

Помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочего визита в Бразилию провел встречу с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные направления взаимодействия России и Бразилии, а также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Кроме того, Патрушев рассказал бразильскому лидеру о результатах российско-бразильских консультаций, состоявшихся по линии Морской коллегии РФ с участием представителей профильных ведомств, научных организаций и бизнеса.

В Тульской области из-за БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries

В Тульской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории сортировочного центра Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, БПЛА упал на территорию логистического объекта, после чего начался пожар.

Власти уточняют обстоятельства произошедшего, на месте работают оперативные службы.

В МИД РФ отметили попытки Киева повысить эскалацию

В МИД России заявили, что Киев пытается усилить эскалацию конфликта, нанося удары по объектам экономической инфраструктуры РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что такими действиями украинские власти, по его мнению, стремятся осложнить сотрудничество России с союзниками и экономическими партнерами, а также добиться увеличения поставок западного вооружения.

Соответствующее заявление дипломат сделал на полях III Российско-казахстанского медиафорума в Санкт-Петербурге.

США готовы объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузу

США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, о котором Вашингтон может объявить уже 5 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Axios, договоренности рассчитаны на 60 дней с возможностью продления и предусматривают проход судов в Персидский залив через территориальные воды Ирана, а в обратном направлении — через воды Омана в координации с Тегераном.

При этом источники портала утверждают, что в случае срыва сделки США рассматривают вариант нанесения масштабных ударов по территории Ирана.

Таиланд передал письмо с соболезнованиями Лаврову в связи с убийством россиян

МИД Таиланда выразил соболезнования России в связи с гибелью двух российских граждан в Паттайе и передал соответствующее письмо главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС.

В Бангкоке подчеркнули, что власти страны придают этому делу особое значение и готовы к полному взаимодействию с российской стороной в ходе расследования.

Ранее полиция Таиланда задержала подозреваемых, которые признались в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, совершенном, по данным следствия, с целью завладения их мотоциклом.