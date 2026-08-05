В США будут наказывать за запуск дронов в районе пожаров

Федеральное управление гражданской авиации США выступило с жестким предупреждением в адрес владельцев беспилотников, находящихся вблизи зон лесных пожаров в штате Вашингтон. В ведомстве напомнили, что запуск дронов в этих районах не только опасен, но и квалифицируется как вмешательство в работу аварийно-спасательных служб.

© Московский Комсомолец

В FAA подчеркнули, что любые действия, мешающие деятельности пожарных и экстренных служб, повлекут за собой серьезные последствия, вплоть до штрафов и уголовного преследования. Особый акцент сделан на районе Спокана, где сейчас бушуют крупные возгорания.

Как ранее сообщал телеканал CNN, масштаб пожаров в штате вынудил более 65 тыс. человек покинуть свои дома. На данный момент официальные лица не уточняют, были ли зафиксированы конкретные случаи запуска дронов, помешавшие тушению огня в этом регионе.