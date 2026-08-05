США изучают инцидент с вертолетом Трампа

Федеральное правительство США приступило к сбору дополнительной информации об инциденте с перевозившим американского президента Дональда Трампа вертолетом, рядом с которым пролетел пассажирский самолет. Об этом сообщила глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди в интервью агентству Reuters.

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"В настоящее время мы занимаемся сбором дополнительной информации. Наши специалисты по обеспечению безопасности полетов анализируют имеющуюся у них информацию <...>, чтобы принять решение о целесообразности проведения расследования", - сказала она.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) сообщило, что 4 августа рядом с вертолетом Корпуса морской пехоты ВС США, на борту которого находился глава государства, был замечен пассажирский самолет, вылетевший из расположенного в окрестностях Вашингтона аэропорта имени Рональда Рейгана. ФАУ подчеркнуло, что Трамп не подвергался опасности во время инцидента.

В соответствии с американскими нормами безопасности, отправление коммерческих рейсов должно было быть приостановлено в связи с запланированным вылетом президента из Белого дома. Воздушные суда не могут приближаться к вертолету главы государства на расстояние менее 2,5 км. По данным Reuters, авиадиспетчеры знали о полете Трампа, но не приостановили коммерческие рейсы.