Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной

Правительство Бразилии во вторник приняло решение не возвращать посла Жулиу Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с администрацией Хавьера Милея до уровня поверенных в делах. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По его данным, соответствующее решение было доведено до сведения посла Аргентины в Бразилиа Даниэля Раймонди. Дипломату уже вручена нота протеста Министерства иностранных дел Бразилии.

Как отмечает телеканал, такой шаг стал реакцией на то, что аргентинский президент позволил себе новые оскорбительные высказывания в адрес бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.