Дипломатическая война: Америка аннулировала визу бразильского посла

Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента сообщило о резком обострении дипломатических отношений между США и Бразилией. Вашингтон пошел на ответные меры в рамках разразившегося кадрового конфликта.

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Причиной аннулирования визы бразильского посла стал отказ латиноамериканской страны предоставить формальное агреман на назначение кандидата, предложенного администрацией Дональда Трампа.

Кроме того, Бразилиа задержала выдачу въездных документов еще нескольким американским дипломатам.

В Госдепе уточнили, что виза может быть восстановлена, если сторонам удастся урегулировать ситуацию.