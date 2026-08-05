В Финляндии рассказали о нерешенной проблеме Украины

Смена власти в Венгрии не помогла Украине приблизиться к вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет финское издание Yle.

Как отметила профессор Хельсинкского университета Каталин Миклошши, новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр использует вопрос вступления Киева в объединение для защиты венгерских национальных интересов и собственных политических позиций.

При этом она указала, что Венгрия — не единственная европейская страна, которая не заинтересована в ускоренном вступлении Украины в ЕС. По словам эксперта, Будапешт может быть скорее публичным «тормозом», тогда как у других государств есть свои причины не торопиться с членством Киева — от конкуренции на аграрном рынке и распределения средств до исторических споров.

Ранее Венгрия заблокировала открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в ЕС по двум причинам, которые не называют публично. По данным источников, у европейских элит есть ряд требований к Киеву, касающихся ослабления власти президента и расширения внешнего контроля над правоохранительной и судебной системой.