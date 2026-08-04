Новый переносчик малярии захватывает города Африки

Инвазивный комар Anopheles stephensi распространяется по Африке значительно быстрее, чем ожидали исследователи. Как информирует The New York Times, геномный анализ образцов из десяти стран показал: африканские популяции вида приобрели устойчивость ко всем инсектицидам, которые применяют в программах борьбы с переносчиками малярии.

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Главный факт — устойчивость комара к химическим средствам, которые используют при опрыскивании территорий и других мерах контроля. Это делает традиционные методы защиты практически бесполезными. Anopheles stephensi впервые обнаружили в Джибути более десяти лет назад. С тех пор вид стремительно расширил ареал: он продвинулся на запад до Ганы и на юг через Кению, быстро осваивая новые районы и открытые территории.

Хронология распространения показывает, что комар движется по континенту без видимых препятствий. Руководитель исследования Тристан Деннис отметил, что специалисты уже не обсуждают возможность остановить его продвижение — вид вышел за пределы первоначального ареала, и полностью сдержать его не получится.

Ключевая деталь — способность Anopheles stephensi жить не только в сельской местности, но и в городах. Он остаётся активным даже в засушливый сезон, что резко повышает риск распространения малярии в крупных мегаполисах. Исследователи предупреждают: такие города, как Лагос и Киншаса, могут столкнуться с ростом заболеваемости. Руководитель отдела энтомологии Кенийского медицинского исследовательского института Эрик Очомо подчеркнул, что ранее малярия не считалась городской угрозой.

Правоохранительные и медицинские структуры разных стран продолжают отслеживать распространение комара и искать новые способы снизить риск передачи инфекции. Малярия остаётся одной из ведущих причин смертности в Африке, а появление устойчивого городского переносчика создаёт дополнительное давление на системы здравоохранения региона.