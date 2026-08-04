В соцсетях зреет новый заговор: нелегалов зовут на штурм Сеуты

Марокканский портал Hespress сообщил о тревожной активности в цифровом пространстве. Спустя всего несколько дней после кровавого прорыва десятков тысяч человек, анонимные организаторы начали новую кампанию по сбору нелегалов для повторного перехода границы.

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Пользователей через закрытые группы координируют и заманивают обещаниями легкого трудоустройства в Испании. Сообщается, что в сообщениях фигурирует даже конкретная дата — ночь с 15 на 16 августа.

МВД Марокко уже отреагировало, напомнив, что подобные призывы являются уголовным преступлением. В ведомстве заявили, что трагедия конца июля не была случайной, а стала прямым результатом злонамеренной дезинформации и работы сетей работорговцев,

Она создала у людей иллюзию безнаказанного проникновения в Европу. Напомним, по последним данным, при попытке прорыва границы, в котором участвовало до 60 тысяч человек, погибли не менее 72 мигрантов. Сейчас власти обеих стран пытаются не допустить повторения гуманитарной катастрофы.