Бернем: Британия будет досрочно освобождать заключенных из-за нехватки тюрем

Власти Великобритании продолжат программу досрочного освобождения заключённых из тюрем из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщил премьер-министр Британии.

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По его словам, исключения будут сделаны для лиц, которые были осуждены за изнасилование и тяжкие преступления в отношении детей.

«Система практически достигла своего предела. Есть риск того, что новые правонарушители не смогут своевременно быть заключены в тюрьму», — написал он в соцсети X.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии нового главы британского правительства писала, что Бёрнем ушёл в отпуск спустя две недели после вступления в должность.