Автор «Игры престолов» борется с депрессией: «Худшее впереди»

Британский писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени», легшего в основу телесериала «Игра престолов», пожаловался на грусть и депрессию. Новым постом 77-летний литератор поделился в личном блоге.

Последний год своей жизни автор назвал напряженным — по его словам, случались как чудеса, так и кошмары.

«Я терял друзей. Я боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, еще впереди. В сентябре прошлого года мне исполнилось семьдесят семь, и я скажу вам, что стареть не так уж весело. Но были и удивительные времена. Я полагаю, такова жизнь», — написал он.

Мартин также порадовался тому, что сериал по его книгам «Рыцарь семи королевств» получил девять номинаций на премию «Эмми».

«Я горжусь нашей командой и надеюсь, что мы заберем домой несколько статуэток, но, признаюсь, надеялся, что мы также получим несколько номинаций за актерскую игру. Однако всегда есть следующий год», — заключил писатель.

В октябре 2025 года Джордж Мартин признавался, что успех вымышленной вселенной «Игры престолов» привел к тому, что телеканалы и студии теперь скупают права на экранизацию всех его прошлых работ, даже тех, что он считал коммерчески неудачными.