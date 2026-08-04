ВОЗ оценила риск распространения вируса Бурбон

Всемирная организация здравоохранения считает низким риск распространения вируса Бурбон после выявления нового случая заражения в США. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

«На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учётом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий», — заявил официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Олиэль.

По его словам, ВОЗ осведомлена о недавно выявленном случае заражения вирусом Бурбон в американском штате Нью-Йорк.

Ранее главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum, также известный как «одинокая звезда».

Кроме того, врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о симптомах вируса Бурбон и мерах профилактики заражения.