Дональд Трамп выбрал для полёта через всю страну новый самолёт

Борт уступает старому лайнеру по уровню безопасности. По данным газеты New York Times, возможно, он был оснащён системой, предназначенной для ослепления приближающейся зенитной ракеты. Информации о наличии такого оборудования в новом самолёте нет. Издание отмечает, что борт Air Force One был получен в подарок от Катара.

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В Белом доме при этом заявили, что новый лайнер оснастили протоколами безопасности высокого уровня, которые обеспечивают безопасность президента США. Позднее Минюст направил повестки трём журналистам New York Times и потребовал раскрыть источники, которые сообщили о недостатках в системе безопасности самолёта.

В расписании американского лидера указано, что он отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес, где в ночь на среду примет участие в заседании национального комитета Республиканской партии. Затем Дональд Трамп улетит в Лас-Вегас.