Британия продолжит досрочно освобождать заключенных из-за нехватки тюрем

Правительство Великобритании продолжит программу досрочного освобождения заключенных из тюрем из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм в X.

По его словам, исключения будут сделаны для лиц, которые были осуждены за изнасилование и серьезные преступления в отношении детей. Бернэм обвинил в сложившейся ситуации Консервативную партию, которая находилась у власти с 2010 года по 2024 год.

"Теперь система практически достигла своего предела. Есть риск того, что новые правонарушители не смогут своевременно быть заключены в тюрьму", - написал он.

Бернэм заявил, что "понимает и разделяет гнев и тревогу" жертв преступников, которые выходят на свободу раньше положенного, однако не может отменить эту программу из-за угрозы перегрузки пенитенциарной системы.

"Подобный исход подверг бы общество огромному риску. Полиция не смогла бы производить задержания. Суды не смогли бы отправлять новых правонарушителей в тюрьму. Наша система правосудия оказалась бы парализована", - указал премьер.

Он подчеркнул, что власти введут более жесткие меры контроля за освобожденными заключенными. "Почти все освобожденные правонарушители будут носить электронные браслеты, - написал Бернэм. - Кроме того, в отношении правонарушителей будут установлены новые условия [освобождения], в том числе запрет на посещение определенных районов, согласованный с жертвами. В рамках этих изменений сотрудники службы пробации получат полномочия запрещать правонарушителям управлять автомобилем и посещать пабы и общественные мероприятия".

Глава правительства также пообещал "раз и навсегда разрешить тюремный кризис".

"Я не оставлю такую же проблему своим преемникам. Мы осуществим самую быструю программу строительства тюрем с викторианских времен. Ожидается, что к 2031 году появятся 14 тыс. новых мест [в тюрьмах]", - отметил он.

Тюремный кризис

С сентября 2024 года в Великобритании начала действовать схема, по которой заключенных, отбывших 40% тюремного срока, поэтапно выпускают на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах.

По данным газеты The Guardian, более 70 тыс. человек были освобождены по этой программе. Предыдущее лейбористское правительство во главе с Киром Стармером планировало, что с сентября 2026 года вступят в силу новые правила, по которым на свободе смогут оказаться заключенные, отбывшие в тюрьме треть своего наказания. Бернэм в конце июля заявил, что пересмотрит эту программу. После проведенного анализа он объявил, что планы его предшественника не будут свернуты.

Власти королевства ранее подчеркивали, что схема не будет распространяться на заключенных, которые были осуждены за серьезные насильственные преступления и преступления на сексуальной почве на пожизненные или длительные тюремные сроки. Согласно данным Минюста страны, пенитенциарная система загружена почти на 98%.