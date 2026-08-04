Саакашвили пожаловался на бесчеловечные условия содержания

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его держат в очень тяжелых условиях. Он добавил, что такие условия содержания, по международным нормам, приравниваются к пыткам, пишет РИА Новости.

Бывший глава государства уточнил, что содержится в маленькой, темной, непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Он добавил, что в аналогичных условиях находятся и другие политзаключенные.

«1 октября исполнится пять лет моего заключения — ровно столько же, сколько в плену провел [писатель Мигель де] Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению», — отметил Саакашвили.

По его словам, расположена рядом с цементным заводом — пыль от предприятия якобы затрудняет дыхание.

Политик констатировал, что с ним обращаются, как с военнопленным, и обвинил власти Грузии в попытке сломить его волю.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года экс-президент пожаловался, что его «пытают пережаренным шашлыком и абхазским полусладким вином», обещают «посадить в камеру с осетинами». Он добавил, что в его камере нет телевизора.

В ноябре Шота Тутберидзе, один из адвокатов Саакашвили, сообщил, что бывший президент находится под постоянным психологическим давлением, «обращение с ним можно назвать бесчеловечным».

В декабре 2025 года бывший президент рассказал об ухудшении здоровья в Руставской тюрьме, связав это с пылью от цементного завода.

В августе 2026 года Саакашвили выразил надежду на то, что через некоторое время выйдет на свободу и, так же, как некогда Нельсон Мандела, придет к власти прямо из тюрьмы.