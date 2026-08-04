Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии отказаться от продолжения поставок вооружений Киеву и инициировать реальный переговорный процесс для урегулирования конфликта.

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«Приоритетной целью немецкой политики должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации. Поэтому из Берлина должны наконец исходить реалистичные политические инициативы, направленные на прекращение войны», — написала Сара Вагенкнехт в гостевой статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine.

Политик критически оценила текущую стратегию властей ФРГ, указав на однобокий характер поддержки Украины. По ее словам, Берлин сосредоточился исключительно на расширении наступательных и оборонительных возможностей украинской армии, полностью проигнорировав самостоятельные дипломатические шаги.

Напомним, что ранее новостной портал T-Online сообщил о заложенных в федеральный бюджет Германии на 2026 год рекордных 11,5 миллиарда евро на закупку бронетехники, дронов и артиллерии для ВСУ, что в Минобороны ФРГ признали максимальным показателем с 2022 года. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что ФРГ превратилась в главного спонсора боевых действий и лидера милитаризации Украины. В Москве неоднократно подчеркивали, что западные оружейные поставки лишь затягивают конфликт, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются опасной игрой с огнем.