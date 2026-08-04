МИД Индии призвал прекратить нападения на торговые суда на Ближнем Востоке

МИД Индии осудил нападение на индийское судно Faize Noore Oliya у побережья Йемена, призвав к прекращению подобных практик и восстановлению свободного судоходства в регионе.

"Мы осуждаем нападение на торговое судно под индийским флагом Faize Noore Oliya, которое затонуло в Красном море у побережья Йемена 4 августа 2026 года", - указано в сообщении на сайте ведомства.

"Наше посольство в Эр-Рияде внимательно следит за развитием ситуации и активно координирует свои действия с йеменскими властями в целях обеспечения безопасности экипажа. Мы благодарим йеменские власти за их поддержку", - добавило ведомство.

"Продолжающиеся случаи нападений на торговые суда в регионе вызывают глубокую озабоченность. Нападения на торговые суда в регионе должны прекратиться, и необходимо в кратчайшие сроки восстановить свободное и беспрепятственное судоходство и торговлю по международным водным путям в регионе в соответствии с нормами международного права", - указал МИД Индии.

Как сообщил ранее министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал, в результате обстрела судно Faize Noore Oliya перевернулось и затонуло. Все 14 моряков, в том числе 13 индийцев, были благополучно спасены йеменской береговой охраной и доставлены в порт Моха.