Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом на закрытой встрече 28 июля в Вашингтоне условия для реальной дипломатии. Подробности политик раскрыл во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«На встрече в Вашингтоне мы говорили о том, как можно создать новые условия для реальной дипломатии. Мы стараемся это реализовать», — подчеркнул он.

Зеленский выразил надежду на активность спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в ближайшее время, не уточнив деталей. Украинский лидер также заявил о постоянном контакте с командой президента США.