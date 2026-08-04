В Сенате США обсуждают рассмотрение новых санкций против России

Руководство Республиканской и Демократической партий в Сенате США начало согласование порядка рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России.

Об этом сообщил журналист издания Punchbowl Эндрю Дезидерио.

«По санкциям, судя по всему, будет голосование только по одной поправке — поправке Рэнда Пола об исключении раздела о пошлинах», — написал он в социальной сети X.

По данным журналиста, сенаторам разослали запросы о возможном ограничении прений по законопроекту.

Согласно опубликованной копии внутренней рассылки, в рамках процедуры могут быть рассмотрены только три поправки, включая инициативу сенатора Рэнда Пола.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против ряда российских структур, включая два управления Министерства обороны России.

Кроме того, издание Responsible Statecraft выразило мнение, что новые антироссийские санкции могут нанести больший ущерб самим США, чем России.