В двух европейский столицах установилась рекордная жара

Сразу в двух европейских столицах в начале недели зафиксировали очередные температурные рекорды. Об этом сообщает Markiza.

До рекордных показателей температура поднялась в Братиславе — там столбики термометров достигли отметки в плюс 39,9 градуса. Небывалая жара установилась также в Вене, находящейся в 60 километрах от словацкой столицы, — там воздух прогрелся до рекордных плюс 40,1 градуса. При этом до конца недели температура в этих городах может подняться еще выше.

Ранее в Лондоне подвели метеоитоги июля. Согласно замерам на метеостанции в Королевском ботаническом саду Кью, в британской столице впервые за всю историю наблюдений не зафиксировали осадков в течение целого месяца. Подобного лондонцы не видели с 1871 года, и в ближайшие недели, как полагают синоптики, ситуация в городе не изменится.

В конце июля в Германии подсчитали, сколько жизней унесла рекордная жара, установившаяся в стране этим летом. Как выяснилось, зноя не смогли пережить почти 10 тысяч граждан. Чаще всего летальные случаи наступали из-за совокупного воздействия жары и уже имеющихся хронических заболеваний. Жертвами аномальных температур, как правило, становились женщины старше 85 лет.