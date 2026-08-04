Руководство НАТО в течение многих лет обманывало как Грузию, так и Украину, обещая принять в альянс, а на самом деле этого не планировало. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"В течение всех этих лет такие страны, как Грузия, Украина, обманывали, что двери НАТО открыты, однако на самом деле мы все понимаем, какая данность образовалась. Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено", - сказал Каладзе.

Заместитель главы комитета по вопросам интеграции с Европой парламента Грузии Торнике Пагава в свою очередь заявил, что если НАТО окончательно откажется принимать в свои ряды республику, Тбилиси придется проводить многовекторную политику.

"Страны - члены НАТО, в том числе Франция, Британия, сами говорят, что НАТО не планирует расширяться на Восток. В том случае, если сама НАТО не будет готова ко всему этому, мы должны будем проводить многовекторную политику", - сказал Пагава журналистам.

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный ранее назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. По словам бывшего главкома ВСУ, он в течение 12 лет лично занимался тем, чтобы Украина освоила стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот страна вступит в альянс. По его словам, Украина никогда не станет частью североатлантического блока.

Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках программ НАТО. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".