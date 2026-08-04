Мэр Тбилиси заявил, что Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО
Руководство НАТО в течение многих лет обманывало как Грузию, так и Украину, обещая принять в альянс, а на самом деле этого не планировало. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Заместитель главы комитета по вопросам интеграции с Европой парламента Грузии Торнике Пагава в свою очередь заявил, что если НАТО окончательно откажется принимать в свои ряды республику, Тбилиси придется проводить многовекторную политику.
Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный ранее назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. По словам бывшего главкома ВСУ, он в течение 12 лет лично занимался тем, чтобы Украина освоила стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот страна вступит в альянс. По его словам, Украина никогда не станет частью североатлантического блока.
Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках программ НАТО. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".