Опрос Forsa: 85% немцев недовольны работой канцлера Мерца

Работой федерального канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 85% граждан страны — это антирекорд с начала его пребывания у власти. Удовлетворение его работой выразили лишь 14% респондентов.

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Это следует из данных института Forsa для ntv.

Как уточняется, даже среди сторонников партии Мерца (ХДС/ХСС) каждый второй критикует его работу. Рейтинг самого блока тоже падает: он занимает только третье место с 21% голосов. Первое место у правой партии АдГ — 28%, второе у социал-демократов — 21%.

При этом больше половины немцев (56%) считают, что ни одна из партий не способна справиться с проблемами страны.

Компетентными АдГ назвали 14% опрошенных, ХДС/ХСС — 12%, а СДПГ — только 4%.

Ранее сообщалось, что более половины немцев предрекают распад правящей коалиции до выборов.

Депутат бундестага Маркус Фронмайер назвал канцлера Германии Фридриха Мерца самым непопулярным лидером в истории ФРГ.