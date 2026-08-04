Международная ассоциация по фактчекингу назвала причину кризиса в Сеуте

Скоординированная кампания и вброс информации об открытии границы могли привести к миграционному кризису в испанской Сеуте. Об этом сообщили ТАСС в Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

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"Очень вероятно, что это действительно скоординированная кампания об открытии границы и вброс различных трактовок информации об изменении миграционного законодательства Испании", - сказали ее представители.

В GFCN отметили, что на данный момент в TikTok, Facebook, Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) "уже почти все удалено, остались лишь информационные посты о данных событиях и малочисленные группы".

В ассоциации пояснили, что все сообщества в социальных сетях, посвященные инциденту в Сеуте, "как правило назывались Hrig/Hraga Sebta (и другие аналогичные названия), где hraga - "жечь документы/прошлое", сленговое название нелегального пересечения границы, Sebta - арабское название Сеуты".

"Главной причиной для этой информационной кампании стало решение Верховного суда Испании, объявленное 8 июля. Суд постановил, что мигранты, перехваченные в море вблизи Сеуты и Мелильи, больше не могут автоматически возвращаться в страну происхождения. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально с соблюдением правовых процедур", - указали в GFCN.

Однако, добавили эксперты по проверке фактов, в социальных сетях это решение было представлено в искаженном виде.

"В сообщениях стали утверждать, что Испания больше не может депортировать никого, кто прибывает в Сеуту по морю. На этом же фоне стали появляться сообщения об открытии границ. Испанское правительство опровергло такие интерпретации и пояснило, что решение суда изменило лишь административную процедуру", - отметили в ассоциации.

О мигрантах в Сеуте

Порядка 60 тыс. мигрантов проникли в испанский город Сеута на побережье Африки, сообщали городские власти. По информации газеты El Pais, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших, а также указывало, что почти 25 тыс. мигрантов добровольно вернулись в Марокко. По последним данным, не менее 41 человека погибли, пытаясь достигнуть территории города.

На фоне миграционного кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. Как подчеркнуло издание Politico, пограничный кризис стал крупнейшим с 2021 года и создал чрезвычайную ситуацию для всей страны в гуманитарной и социальной сферах. Ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановлении членства Испании в Шенгенской зоне на фоне ситуации с мигрантами.