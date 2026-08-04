В Австрии обновили национальный рекорд жары

Температура воздуха в Австрии достигла рекордных 41°C, обновив национальный максимум, сообщает Kronen Zeitung.

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«Восток Австрии во вторник (4 августа. — RT) оказался в эпицентре европейской жары. Национальный температурный рекорд Австрии — 40,5°C, зафиксированный в Бад-Дойч-Альтенбурге в 2013 году, был повторён», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за экстремальной жары на востоке страны объявлен наивысший уровень опасности, а в федеральной земле Бургенланд продолжается лесной пожар.

Ранее стало известно, что июль 2026 года стал самым засушливым месяцем в Южной Англии с начала метеонаблюдений почти 200 лет назад.