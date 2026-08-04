País: Марокко предупреждало Испанию о миграционном кризисе в Сеуте
Марокко за несколько дней до миграционного кризиса в Сеуте предупреждало Испанию о возможных последствиях решения Верховного суда страны по вопросу нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источник в МИД Марокко.
По данным газеты, источник сделал это заявление на встрече с представителями международных СМИ.
Ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Евросоюз должен сосредоточиться на защите внешних границ после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.
Кроме того, министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк предложил создать за пределами Евросоюза центры для возвращения нелегальных мигрантов на фоне кризиса в Сеуте.