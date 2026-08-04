Марокко предупреждало Испанию о миграционном кризисе в Сеуте

Марокко за несколько дней до миграционного кризиса в Сеуте предупреждало Испанию о возможных последствиях решения Верховного суда страны по вопросу нелегальных мигрантов.

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Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источник в МИД Марокко.

«За несколько дней до кризиса в Сеуте Марокко предупредило Испанию о том, что решение верховного суда Испании, ограничившее ускоренную высылку нелегальных мигрантов по морю, ослабило важнейший элемент миграционного сотрудничества», — приводит издание слова собеседника.

По данным газеты, источник сделал это заявление на встрече с представителями международных СМИ.

Ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Евросоюз должен сосредоточиться на защите внешних границ после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.

Кроме того, министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк предложил создать за пределами Евросоюза центры для возвращения нелегальных мигрантов на фоне кризиса в Сеуте.