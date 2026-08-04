Рубио назвал денуклеаризацию Ирана главной целью США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что первоочередной задачей Вашингтона на Ближнем Востоке является возобновление судоходства через Ормузский пролив, однако главной стратегической целью остаётся отказ Ирана от ядерного оружия.

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Об этом он заявил журналистам в Госдепартаменте.

По словам Рубио, денуклеаризация Ирана должна стать предметом итогового соглашения между сторонами.

При этом сейчас основное внимание сосредоточено на достижении договорённости по открытию судоходства через Ормузский пролив.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире CNBC, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив может быть заключено уже 4–5 августа.