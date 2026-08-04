СМИ: скоро может быть объявлено о мерах по открытию Ормузского пролива

Объявление о договоренностях по полному восстановлению судоходства в Ормузском проливе может быть сделано в ближайшие часы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

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По его информации, "контакты продолжаются, и в отношении Ормузского пролива достигнут прогресс". "Объявление о подготовке к полному возобновлению работы Ормузского пролива будет сделано в течение ближайших часов или завтра", - подчеркнул источник.

Ранее во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон уже в течение ближайших двух дней может заключить соглашение с Ираном, которое в том числе позволит нормализовать судоходство в Ормузском проливе. По его словам, есть вероятность того, что сделка будет заключена сегодня или завтра.

2 августа президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану для достижения сделки с Тегераном. По словам американского лидера, Иран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. Оно должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы. В свою очередь 3 августа представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о прямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном ложны. Дипломат подчеркнул, что Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. При этом, по сведениям портала Axios, катарские посредники провели в Дохе раздельные консультации с представителями Ирана, США и Омана, на которых "был достигнут прогресс".