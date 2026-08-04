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Минобороны выпустило заявление об отступлении ВСУ от российской границы

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются вперед в Харьковской области, заставляя украинские войска отступать от границы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области.

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В Евросоюзе ответили, когда полностью запретят импорт нефти из России

Еврокомиссия продолжает работать над предложением о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз и представит его в надлежащее время. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщает «Европейская правда».

«Прежде всего, наша цель – запретить все российские энергоносители на европейских рынках. Мы уверенно движемся к успешному завершению этой стратегии», – заявила Итконен.

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Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155. До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

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Суд вынес приговор блогеру Гасанову

Измайловский суд Москвы приговорил заочно блогера Гусейна Гасанова к 4 годам колонии общего режима по делу об отмывании денег.

Отмечается, что ему также назначили штраф в 1 млн рублей. У него также конфисковали нежилое помещение в Пресненском районе.

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В Италии сделали заявление о приостановке Шенгена с Испанией

© Marco Iacobucci/Zuma/TACC

Приостановка действия Шенгенского соглашения Италии с Испанией является временной мерой, не направленной против Мадрида. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, его цитирует газета Corriere della Sera.

«Эта мера не направлена против Испании или любой другой страны-партнера. Это решение носит превентивный характер, чтобы лучше обеспечивать национальную безопасность и сохранить контроль над ситуацией внутри ЕС», — сказал глава ведомства во время видеовстречи с коллегами по ЕС, экстренно созванной по требованию Рима в связи с миграционным кризисом в Сеуте.

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Ученые предложили сократить численность человечества вдвое

Группа ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что для предотвращения необратимого истощения ресурсов планеты численность населения Земли к 2200 году необходимо сократить более чем вдвое. Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы исследования подчеркивают, что резкий рост с двух до восьми миллиардов человек за последнее столетие создал серьезную нагрузку на экосистемы. Однако речь идет не о радикальных мерах, а о мягком демографическом регулировании через улучшение доступа женщин в развивающихся странах к планированию семьи.

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Раскрыты требования США к Ирану для заключения сделки

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в рамках возможной сделки. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«США требуют разбавления топлива, чтобы его нельзя было легко приспособить для использования в вооружениях, и последующей передачи в США или другое государство, где его можно будет утилизировать или использовать на атомных электростанциях», — передает издание слова собеседников.

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Крупный российский производитель колбас остановил производство

Входящий в группу агропромышленных предприятий «Ресурс» крупный производитель колбас «Царицыно» остановил в период 22 июля по 15 октября производство на всех трех площадках в московском регионе, одна из которых находится в столице, для проведения планового капитального ремонта.

Представитель компании объяснил, что решение «принято для поддержания инфраструктуры в работоспособном состоянии и обеспечения безопасности труда». «Ресурс» купил «Царицыно» в ноябре 2024 года. Производителя пытались продать с 2021 года.

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Мать убитых в Паттайе россиян назвала детей героями

Мать убитых в Паттайе Романа и Дианы Назимовых заявила, что ее дети являются героями, а их смерть остановила серию убийств в городе.

"Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно: эти убийцы больше никогда никого не убьют", – отметила она.

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Стало известно, зачем Лазарев начал сдавать в аренду квартиру в Майами

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев начал сдавать в аренду недавно купленные апартаменты в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Апартаменты сдаются за 3,2 тысячи долларов в месяц. Так певец хочет компенсировать годовой налог в 14 тысяч долларов и потраченный на жилье миллион долларов.

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