Совет ЕС: большинство мигрантов, проникших в Сеуту, уже вернули обратно

Подавляющее большинство мигрантов, незаконно проникших в испанский анклав Сеута, уже возвращены, а признаков распространения миграционного кризиса на материковую часть Испании и другие страны ЕС уже нет. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам экстренной видеоконференции глав МВД.

Отмечается, что министры стран ЕС и государств Шенгенской зоны выразили солидарность с Испанией, отметив оперативные действия испанских властей по урегулированию ситуации в Сеуте. Они также выразили соболезнования в связи с гибелью людей, которые пытались пересечь границу.

Участники также заявили о необходимости усилить защиту внешних границ ЕС, продолжить борьбу с сетями нелегальной перевозки мигрантов, повысить эффективность возвращения нелегальных мигрантов, укреплять сотрудничество с третьими странами и совершенствовать системы раннего предупреждения. Особое внимание министры уделили вопросам обмена информацией и необходимости развивать механизмы мониторинга. Кроме того, прозвучал призыв усилить координацию информационной политики во время подобных кризисов.

В конце июля испанский анклав Сеута в Северной Африке столкнулся с масштабным наплывом мигрантов. Власти направили в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военных. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля сообщил, что за сутки в анклав проникли около 60 тысяч человек. По меньшей мере 72 мигранта погибли — утонули или в результате давки.