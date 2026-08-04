Политолог оценил перспективы отказа ЕС от антироссийских санкций
Несмотря на то, что поддержка Украины дорого обходится европейцам, они вряд ли откажутся от санкций против России. Такое мнение высказал «Царьграду» научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета, доктор политических наук Илдус Ярулин.
Напомним, что ранее в ЕС утвердили 21-й пакет санкций против РФ, который затрагивает сферы энергетики, криптовалюты и торговли, а также банковский сектор. При этом запрет на морские перевозки российского СПГ в третьи страны не был принят, так как Греция заблокировала эту инициативу.
По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, последнее, что сделают жители Европы - это откажутся поддерживать санкции против России, несмотря на проблемы в экономике и общее обнищание населения.
«Их слишком долго обрабатывали. Жители Западной Европы не видят прямой связи. Да, есть Украина, но ненавидят они Россию. Достаточно давно ненавидят», - отметил эксперт.
Он также обратил внимание на то, что чем хуже будет ситуация в экономики, тем легче этим смогут воспользоваться определенные политические силы в ЕС.
«Чтобы показать жителям Западной Европы, что их нынешняя экономическая ситуация – это как раз последствия антироссийской политики и антироссийских санкций, нужно еще работать и работать», - подытожил Ярулин.