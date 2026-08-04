Несмотря на то, что поддержка Украины дорого обходится европейцам, они вряд ли откажутся от санкций против России. Такое мнение высказал «Царьграду» научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета, доктор политических наук Илдус Ярулин.

Напомним, что ранее в ЕС утвердили 21-й пакет санкций против РФ, который затрагивает сферы энергетики, криптовалюты и торговли, а также банковский сектор. При этом запрет на морские перевозки российского СПГ в третьи страны не был принят, так как Греция заблокировала эту инициативу.

По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, последнее, что сделают жители Европы - это откажутся поддерживать санкции против России, несмотря на проблемы в экономике и общее обнищание населения.

«Их слишком долго обрабатывали. Жители Западной Европы не видят прямой связи. Да, есть Украина, но ненавидят они Россию. Достаточно давно ненавидят», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что чем хуже будет ситуация в экономики, тем легче этим смогут воспользоваться определенные политические силы в ЕС.