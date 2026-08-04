Hespress: анонимы в соцсетях призывают к новому массовому переходу в Сеуту

Анонимные сообщения с призывами к новой волне массовой миграции и одновременному переходу большими группами нелегалов границы с автономным городом Сеута на африканском побережье Средиземного моря вновь распространяются в социальных сетях. Об этом сообщает новостной портал Hespress.

© ТАСС / Zuma

"В соцсетях снова появились анонимные призывы к новой попытке пересечения границы города Сеута", - говорится в тексте.

Как пишет Hespress, "в последние часы пользователи делятся постами, указывая и конкретное время предполагаемой акции - ночь с 15 на 16 августа". Анонимные сообщения, распространяемые на нескольких цифровых платформах, приглашают людей присоединиться к закрытым группам "для обмена информацией и координации действий между потенциальными участниками нелегального перехода границы". Некоторые сообщения содержат сведения об эмиграции в Испанию и возможностях получить в этой стране работу.

Как подчеркивает Hespress, власти Марокко неоднократно предупреждали, что продвижение таких призывов или подстрекательство к нелегальной миграции карается по законам королевства.

2 августа министерство внутренних дел Марокко заявило, что недавние события на пограничных переходах, ведущих в города Сеута и Мелилья, "не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов". В МВД отметили, что к "ним относятся злонамеренное использование цифрового пространства, распространение вводящей в заблуждение информации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование некоторых правовых и административных положений, которые предполагали возможность легкого проникновения в европейское пространство без юридических последствий".

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно данным испанской стороны, число мигрантов, пересекших в минувшие несколько дней границу Сеуты, составило от 50 тыс. до 60 тыс. По сведениям МВД Марокко, фактическое число тех, кто пытался совершить нелегальное пересечение границы, составило примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и 1 135 в направлении Мелильи. По официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а по информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты.