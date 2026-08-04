Евросоюз продолжит давить на Россию, не взирая на страдания собственных граждан. Как сообщает «Царьград», об этом заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, отметив, что санкции останутся в силе на неопределенный срок.

Он напомнил, что уже принят 21-й пакет ограничений, а предыдущие регулярно продлеваются. Следовательно, России придется мириться с этим еще долго. Однако политика Брюсселя сталкивается со внутренним напряжением — граждане недовольны не столько давлением на Россию, сколько действиями собственных правительств. Но даже рост электорального давления не меняет антироссийского курса.

«В основе этой политики более глубокие причины, чем сам украинский конфликт. Целеполагание — это сама Россия. Украина всего-навсего инструмент войны против России», — заявил Белов.

По мнению специалиста, Брюссель и ведущие страны ЕС пока не готовы к конструктивному диалогу с Москвой, а конфликт, по их мнению, должен завершиться на условиях Киева и Запада. Эксперт не ожидает изменений в этом подходе.

Белов также заметил, что помощь Украине идет не из карманов граждан, а через перераспределение бюджетов. И пока правящие элиты сохраняют курс, он будет оставаться жестким.