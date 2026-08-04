Турция обеспокоена из-за атак на суда в Черном море

Анкара выразила озабоченность из-за эскалации в Черном море и атак на гражданские суда, подчеркнув, что такие действия создают угрозу продовольственной безопасности. Об этом со ссылкой на МИД Турции пишет ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции напомнили, что 3 августа после выхода из порта Новороссийск был нанесен удар дронами по гражданским судам «Яшар» и «Надежда». Пострадали в том числе и граждане Турции.

«Мы всерьез обеспокоены эскалацией конфликта между Россией и Украиной в Черном море, затрагивающей гражданские суда, несмотря на все наши предупреждения. Если не будут приняты превентивные меры, эскалация в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая продовольственную безопасность», - говорится в заявлении.

В МИД Турции призвали все заинтересованные стороны «принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море».

25 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно. Один моряк погиб, один получил ранения. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что «все, кто считает себя покровителями и сторонниками Украины, должны нести ответственность» за это нападение.