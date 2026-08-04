В Финляндии разрешили эксплуатацию уникального хранилища ядерных отходов

Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) сообщил, что выдал разрешение на эксплуатацию хранилища отработанных ядерных отходов. Об этом сообщается на сайте центра.

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Отмечается, что хранилище Onkalo построили рядом с АЭС «Олкилуото», которая находится приблизительно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.

По словам генерального директора STUK Петтери Тииппана, выдача разрешения является значительным шагом в окончательной утилизации отработанного ядерного топлива, к данному шагу шли более 40 лет.

«STUK оценивает и контролирует безопасность окончательной утилизации на протяжении нескольких десятилетий. Исходя из общей оценки, которую мы сейчас сделали, можно сделать вывод, что требования безопасности при выдаче разрешения на эксплуатацию соблюдены, – заявил Тииппана.

В апреле правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия. Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества». В июне закон подписал финский президент.