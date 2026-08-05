В Сеуте пытаются найти 6 тыс. неучтенных мигрантов

Гражданская гвардия Испании пытается установить местонахождение 6 тыс. неучтенных мигрантов в Сеуте. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE со ссылкой на главу правительства города Хуана Хесуса Виваса.

"Как так получилось, что у нас до сих пор нет точного числа тех, кто остается в Сеуте? Как получилось, что не всех удалось выявить? Почему до сих пор не начата процедура выдворения?" - заявил Хуан Хесус Вивас.

По его словам, на территории Сеуты бродят 6 тыс. нелегальных мигрантов, хотя власти Испании оценивают их число в 2-3 тыс. Гражданская гвардия активно выдворяет марокканцев через границу.

"Кто-то думает, что можно собрать 70 тыс. или 80 тыс. человек так, чтобы местные власти - я имею в виду власти Марокко - этого не заметили. Возможно ли это? По правде говоря, здравый смысл подсказывает, что это невозможно", - подчеркнул Вивас.

По данным властей Испании, в конце июля около 72 тыс. нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По версии испанского правительства, не менее 75 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах. Предполагается, что 70 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко.