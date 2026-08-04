США усилили разведку на Кубе

В последние месяцы США увеличили количество разведывательных ресурсов на Кубе и отправили туда шпионов и агентов, чтобы подтолкнуть коммунистический режим к реформам или свержению, сообщает Politico. По словам источников, администрация США намерена использовать все традиционные инструменты, включая разведку. Куба стала «огромным приоритетом» для госсекретаря Марко Рубио.

Собеседники отказались раскрывать масштабы активизации сбора информации и вовлеченные ведомства. В разведывательном сообществе США действуют 18 агентств.

Один из источников охарактеризовал шаг как недавнее усиление присутствия ЦРУ. Он отметил, что Вашингтон не обязательно будет ждать решения иранского вопроса.

Куба остается одной из главных целей для администрации. Ранее Рубио уже заявлял о необходимости давления на Гавану.

Власти Кубы пока не комментировали публикацию. В Гаване ранее заявляли о попытках США вмешаться во внутренние дела.

В 2025 году США уже усиливали санкции против Кубы. Кроме того, в июне 2026 года Рубио заявил о планах активизировать давление на Гавану.