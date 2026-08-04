Верховный суд Испании получил жалобу на премьера из-за миграционного кризиса

Организация «Чистые руки» (Manos Limpias) обратилась в Верховный суд Испании с жалобой на премьер-министра Педро Санчеса, главу МВД Фернандо Гранде-Марласку и министра обороны Маргариту Роблес, передает РИА Новости.

Заявители обвиняют чиновников в грубой неосторожности, которая привела к массовому проникновению мигрантов в Сеуту, что, по их мнению, является преступлением против независимости и суверенитета государства. Manos Limpias ранее становилась известна благодаря обвинениям жены премьера Бегоньи Гомес в коррупции и использовании связей при распределении госконтрактов.

В конце июля испанский анклав Сеута в Северной Африке столкнулся с масштабным наплывом мигрантов. Власти направили в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военных. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля сообщил, что за сутки в анклав проникли около 60 тыс. человек.

Ранее радиостанция Cadena SER сообщила, что Национальный разведывательный центр Испании несколько раз информировал министерство внутренних дел о риске массового проникновения нелегалов через границу в Сеуте.