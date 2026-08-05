В Испании заявили о росте числа попавших в Сеуту мигрантов с 2025 года на 164%

Число нелегальных мигрантов, прибывших в автономный город Сеута в Испании по суше с января по июль, уже увеличилось на 164,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные МВД королевства.

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По его информации, в 2026 году в Сеуту попали 3 835 нелегалов по сравнению с 1 452 за указанный период годом ранее. При этом указывается, что данные не включают цифру за 30-31 июля, которая требует особого анализа.

По данным Мадрида, в конце июля около 72 тыс. нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По версии испанского правительства, не менее 75 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах. Предполагается, что 70 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко.