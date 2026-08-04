На Украине раскрыли масштаб повреждения объектов энергетики

Более 80% электростанций на Украине повреждены или уничтожены. Как сообщает aif.ru, об этом в интервью изданию Politico заявил первый вице-премьер — министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

По его словам, массовые повреждения энергетической инфраструктуры минувшей зимой привели к тому, что собственная генерация Украины сократилась до 12 ГВт. Шмыгаль оценил текущий дефицит примерно в 6 ГВт.

Названы главные риски для энергетики Украины

Шмыгаль также заявил, что до начала спецоперации на Украине мощность энергосистемы страны достигала почти 56 ГВт.

Напомним, что серьезные проблемы с энергоснабжением на Украине началась с конца 2025 года, после сильных морозов и массовых повреждений энергообъектов. Украинские эксперты заявляли, что восстановить систему не удалось до сих пор. Шмыгаль ранее жаловался, что Украине не хватает на энергетику более 650 млн евро.