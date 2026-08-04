В Латвии назвали закрытие границы с Белоруссией «агитацией»

Заявление властей Латвии о приостановке работы пункта пропуска на границе с Белоруссией является предвыборной агитацией латвийских националистов. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат латвийского сейма и Рижской думы Алексей Росликов.

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил о том, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. При этом и ранее функционировал только один пункт пропуска.

По мнению бывшего депутата латвийского сейма и Рижской думы Алексея Росликова, ситуация на границе с Белоруссией – это «предвыборная агитация латвийских националистов».

«Они таким образом пытаются просто мобилизовать националистически настроенный электорат, который будет счастлив любым проблемам, как им кажется, которые будут происходить в Республике Беларусь и в России», - пояснил политик.

Он также усомнился в том, что граница действительно закрыта по техническим причинам, так как «у пограничников есть не только стационарные компьютеры, но и система переносного контроля и фиксации».