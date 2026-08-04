Последствия массового прорыва нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута на границе с Марокко могут стать разрушительными и не иметь аналогов для всего Европейского союза, написал колумнист агентства Блумберг Лионель Лоран.

«Кризис на границе в Сеуте на прошлой неделе стал беспрецедентным по масштабу... Последствия могут быть тоже беспрецедентными, судя по разгоревшемся на континенте взаимным обвинениям», — отмечает автор статьи.

Фон дер Ляйен потребовала "молниеносной высылки" мигрантов из Сеуты

По словам обозревателя, разгоревшиеся политические споры призваны лишь удержать электорат, однако они не внушают инвесторам уверенности в способности Европы проводить экономические реформы. Кроме того, происходящее ставит крест на устойчивой миграционной политике, которая держится на европейской солидарности и партнерстве с соседними государствами.

Напомним, что в конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом нелегалов: по данным мэра-президента города Хуана Хесуса Виваса, за сутки туда проникли около 60 тысяч человек, после чего Мадрид стянул туда дополнительные армейские и полицейские подразделения. На фоне кризиса власти Италии, Чехии, Финляндии и Дании 31 июля потребовали временно приостановить членство Испании в Шенгенской зоне.