«Дом OnlyFans»: как молодой россиянин организовал порнохаус в США

Россиянина задержали в США за организацию порнодома, на котором он заработал более полумиллиарда рублей. В особняке 21-летнего юноши жили более 30 моделей, которых заставляли по восемь часов снимать откровенные ролики и оказывать секс-услуги клиентам. Во время рейда полицейские изъяли десятки секс-игрушек и ноутбуков. Теперь россиянину грозит до 27 лет тюрьмы. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».

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Путь от карьеры спортсмена до сутенера

В центре грандиозного расследования оказался 21-летний россиянин Никита Тюкало. Он родился в американском Сиэтле в семье эмигрантов. Мать молодого человека работает воспитательницей в детском саду, а отец — дальнобойщиком.

Тюкало с детства занимался баскетболом. В детстве он играл в командах подготовительной школы BFL и средней школы Ботелл, а после поступления в муниципальный колледж Канзаса стал выступать за Garden City Broncbusters. Молодой человек играл на позиции защитника.

Затем Тюкало ушел из спорта в порноиндустрию, начал активно вести соцсети. Молодой человек любил хвастаться фотографиями в окружении девушек, с пачками денег и дорогими автомобилями. Правда после начала расследования молодой человек «почистил» свои аккаунты.

Есть ли у него российское гражданство, неизвестно. Однако New York Post писал, что молодой человек говорит по-русски. Он неоднократно пользовался этим навыком ради конспирации во время телефонных разговоров в СИЗО, надеясь, что никто его не понимает.

Что творилось в особняке Тюкало

После ухода из спорта Тюкало и его сообщник организовали целую порносеть. В соцсетях молодой человек подыскивал девушек и предлагал стать их модельным агентом. Тех, кто соглашался, юноша регистрировал на платформе OnlyFans и сажал на жесткий график: девушек ежедневно заставляли снимать откровенный контент по восемь часов. Некоторых принуждали оказывать секс-услуги «особенным клиентам».

За свою «работу» девушки получали лишь небольшую часть заработка, а основная часть денег доставалась Тюкало. По некоторым источникам, юноша ежемесячно зарабатывал около 260 тысяч долларов.

На Тюкало работали около 30 моделей. Большинство из них жили в особняке в городе Белвью, штат Вашингтон. Однако россиянину принадлежали еще четыре объекта недвижимости, в том числе дом на берегу моря и элитные квартиры — туда девушек отправляли для оказания секс-услуг.

Тюкало и его сообщники буквально держали девушек в рабстве. Моделей избивали до синяков и кровоподтеков, но так, чтобы это не мешало им работать. Еще на них оказывали жесткое психологическое давление. Одну из своих «сотрудниц» россиянин заставлял под дулом пистолета ползать на коленях, как собаку. Когда девушка пожаловалась на суицидальные мысли, один из сообщников Тюкало сказал ей: «Сделай это».

Одной из самых высокооплачиваемых моделей Тюкало была 19-летняя американка Кейт Харпер. Сообщники заставляли ее жить в чулане, лишали еды и воды и запрещали покидать особняк в Белвью.

— Все было как в тумане. Я помню, что меня много раз били, но не могу вспомнить конкретных случаев, кроме того, как меня схватили за волосы и повалили на землю. Меня обзывали ужасными словами, а потом били по лицу, — вспоминала девушка.

Обыски и уголовное дело

Никита Тюкало и особняк в Белвью часто попадали в поле зрения американских силовиков. В доме постоянно проходили шумные вечеринки, а во дворе случались драки, несовершеннолетние разгуливали с бутылками алкоголя в руках. Соседи называли это место «домом OnlyFans» и неоднократно вызывали полицию, но зачастую россиянину удавалось отделаться предупреждениями и небольшими штрафами.

Однако после очередной жалобы в начале июня 2026 года полиция устроила рейд на особняк Тюкало. При обысках оперативники изъяли более 300 мобильных телефонов, 50 ноутбуков, десятки секс-игрушек и доску с надписью «План контента». Также оперативники нашли в доме финансовые документы и банковские чеки. А в гараже рядом с домом обнаружили два люксовых автомобиля.

Тюкало и нескольких его сообщников задержали. Им предъявили обвинения в четырех эпизодах торговли людьми, а также отмывании денег и руководстве организованным преступным сообществом.

Тюкало заключили в американское СИЗО под залог в пять миллионов долларов. Молодой человек вину не признает. По данным Telegram-канала Shot, россиянину грозит до 27 лет тюремного заключения.

Весной 2025 года в аэропортах Аргентины задержали 14 человек, подозреваемых в торговле людьми. Большинство из них были россиянами. Также среди задержанных оказался основатель секты «Ашрам Шамбалы»* Константин Руднев, называвший себя «пришельцем с Сириуса». Он отсидел в российской колонии 11 лет за создание секты, групповые изнасилования и употребление наркотиков, а в 2021 году вышел на свободу.

*«Ашрам Шамбалы» — организация, запрещенная на территории РФ.