Зеленский согласовал новые операции против России

Президент Украины Владимир Зеленский принял главу Службы безопасности Украины Александра Поклада и согласовал новые операции ведомства против России.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«(...) сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август», — написал он.

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Кроме того, Зеленский поручил очистить ведомство «от тех, кто работает на себя, а не на Украину».

26 июня президент Украины Владимир Зеленский согласовал и утвердил первую операцию против России. СБУ должна была провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.