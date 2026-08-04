Трамп столкнулся с саботажем лидеров Европы

Европейские лидеры все хуже поддаются на давление Вашингтона и все меньше готовы удовлетворять требования президента США Дональда Трампа, несмотря на сохраняющуюся дипломатическую лесть в его адрес, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

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«Лидеры по-прежнему готовы льстить Трампу, особенно в частном порядке, но они менее склонны идти на уступки, которых он хочет», — говорится в публикации.

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По словам собеседника издания, за закрытыми дверями политики Старого Света продолжают хвалить американского лидера, «потому что они знают, что это работает». Однако, как подчеркнул источник газеты, лесть больше не означает автоматическую готовность уступать Вашингтону.

Напомним, что ранее газета Politico сообщала об усталости Европы от эскалации вокруг Ирана: европейские лидеры стараются держаться в тени, чтобы не привлекать внимание Дональда Трампа и избежать новых требований о прямом военном вмешательстве в конфликт.