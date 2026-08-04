Конец союзническим отношениям: в ОДКБ поднимут вопрос о праве голоса Армении

В ОДКБ могут поднять вопрос о лишении Армении права голоса в органах объединения. Как сообщает «Царьград», Запад тем временем дал совет Еревану о том, как вести себя с Россией на фоне растущей напряженности — союзническим отношениям, похоже, пришел конец.

Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев напомнил, что очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будут проходить в Москве 11 ноября. Он не исключил, что лидеры могут обсудить вопрос лишения Армении права голоса.

«Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом», — сказал постпред.

Васильев отметил, что ст. 25 Устава ОДКБ допускает приостановку права выдвижения граждан государства на квотные должности, а также право голоса в органах объединения в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности перед бюджетом ОДКБ в течение двух лет. Де-факто такое положение дел действует же более двух лет, поскольку Ереван не выдвигает своих граждан на квотные должности, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ.

Напомним, что Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности в отношении страны якобы не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах во время карабахского конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что конфликт тогда разворачивался на территории Карабаха, которая ни по международным нормам, ни по законам Армении не является армянским регионом.

В России высказались об отношениях с Арменией

После конфликта Армения окончательно взяла курс на дистанцирование от России и сближение с Западом. Ереван обозначил своей целью включение в состав ЕС, хотя Москве предупреждала, что следование этому пути приведет к потери места в ЕАЭС.

По данным армянской газеты Hraparak, западные страны проинформировали Пашиняна о том, как надо вести себя с Россией, которая усиливает политическое давление на Ереван. Они советовали сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Источники при этом заявляют, что Москва предупредила армянские власти о готовности переходить к более жестким мерам давления на фоне разворота Армении на Запад.