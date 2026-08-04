Турция выступила с призывом к России и Украине

Министерство иностранных дел Турции призвало Россию и Украину принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море на фоне многочисленных атак беспилотников.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

«МИД Турции заявил, что Анкара серьезно обеспокоена нападениями на гражданские суда в Черном море, несмотря на "все наши предупреждения"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление турецкого дипведомства прозвучало после того, как вблизи порта Новороссийска БПЛА атаковал судно, принадлежащее турецкой компании. В результате атаки трое членов экипажа получили серьезные ранения.

В России допустили отделение Украины от Черного моря

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Черном море судно Nadezhda, перевозившее фрукты и овощи из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Инцидент произошел 3 августа около 16:30 примерно в 30 милях от российского порта.