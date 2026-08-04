Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что посла Украины Алексея Макеева следует выслать из Германии. Об этом она написала в соцсети X, передает РИА Новости.

Поводом стали слова Макеева о том, что в Германии якобы существуют политические силы, связанные с Москвой. Дагделен расценила это как попытку диктовать немецким властям, кого выбирать, и назвала произошедшее вмешательством во внутренние дела страны. По ее мнению, федеральное правительство должно было давно вызвать дипломата для разъяснений.

Накануне посол Украины заявил, что в Германии есть партии, поддерживающие тесные связи с Россией. После этого политик Сара Вагенкнехт опубликовала пост в соцсети X, где написала, что «тон, с которым высказывается Макеев, является наглостью, учитывая те многомиллиардные суммы, которые Украина в этом году вновь получает от немецких налогоплательщиков».

В начале июля Вагенкнехт потребовала вызвать Владимира Зеленского в Германию для дачи показаний в рамках расследования подрыва газопроводов «Северный поток».