"Взрывная" диарея в США распространилась на новые штаты

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили зону заражения, где была зафиксирована вспышка «взрывной» диареи, до 15 американских штатов. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что одним из новых штатов стал Миссури. Там было зафиксировано 1095 случаев заражения циклоспорозом. Утверждается, что все заболевшие посещали рестораны Taco Bell незадолго до появления симптомов.

Предварительное расследование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) показало, что часть случаев может быть связана с измельченным салатом айсберг, поставленным компанией Taylor Farms с предприятия в центральной части Мексики. Этот салат использовался в ресторанах сети Taco Bell. При этом специалисты продолжают искать и другие возможные источники заражения.

Циклоспороз вызывает микроскопический паразит Cyclospora. Инфекция обычно передается через загрязненные сырые овощи, фрукты или воду. Основными симптомами являются продолжительная водянистая диарея, боли в животе, тошнота, слабость и обезвоживание. Для большинства людей заболевание не смертельно, однако у пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями оно может приводить к тяжелым осложнениям.